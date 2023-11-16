للمرة الأولى منذ وفاة الفنان الأمريكي ماثيو بيري صاحب الـ54 عامًا، نتيجة غرق في 28 أكتوبر، تحدثت النجمة العالمية جينيفير أنيستون عن نجم مسلسل Friends بعد وفاته.

تفاصيل تصدر ماثيو بيري محركات البحث بعد شهر من وفاته

وتحدثت أنيستون عن الراحل عبر حسابها بموقع إنستجرام ناشرة له صورة قديمة جمعتهما معًا جنبًا إلى جنب، بالإضافة إلى نشر مشهد جمعهما في مسرحية هزلية عرضت 2004، حيث أعربت عن حبهما لبعضهما البعض خلال هذا الوقت.

الفنان الاميريكي ماثيو بيري

وكتبت النجمة البالغة من العمر 54 عامًا قائلة: "يا صديقي، لقد قطعت هذه اللحظة قلبي بشكل عميق... وكان اضطرارنا إلى توديعك بمثابة موجة جنونية من المشاعر لم أختبرها من قبل، ورحيلك بمثابة فقدان للحياة والحب، وارى إنه على الرغم من الجلوس في هذا الحزن الا انه يسمح لك بالشعور بلحظات الفرح والامتنان لأنك أحببت شخصًا بهذا العمق، وقد أحببناه جميعًا بعمق، لقد كان جزءًا من حمضنا النووي. "

وكانت التقارير الأولية لوفاة الممثل الأمريكي الكندي ماثيو بيري قد أشارت إلى أن سبب الوفاة حتى كتابة التقارير وخروجها للنور ودفن جثمانه تظل غامضة، واستبعدت تناوله مواد مخدرة أو مخالفة لما تناوله الراحل من أدوية بمعرفة الأطباء، ولفتت السلطات الطبية أن وفاة «بيري» ستستغرق نحو 4 أشهر على الأقل، لحين بيان السبب الحقيقي وانتهاء اختبارات وتحاليل السموم التي تم أخذها بعد تشريح جثمان الراحل، وتوفى ماثيو بيرى نجم مسلسل friends بعد العثور عليه في حمام منزله في باسيفيك باليساديس.

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وأكد مصدر من الشرطة الأمريكية أنه تم إجراء مكالمة على رقم الطوارئ 911، إذ اكتشف مساعده تواجده في حمام المنزل الساخن «الجاكوزى»، وتم التعامل معه على أنه إنقاذ مائى من الغرق من قبل خدمات الطوارئ، إلا أنه بوصولهم تبين وفاة الممثل ومفارقته الحياة، ولم يتم نقله للمستشفى وقتها.