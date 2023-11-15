الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حمادة صميدة" ينعي جدته ويطلب من متابعيه الدعاء

الفنان حمادة صميدة
الفنان حمادة صميدة

اعلن الفنان حمادة صميدة عن وفاة جدته، بعد صراع مع المرض، دون ان يكشف عن معاد صلاة الجنازة او موعد اقامة العزاء .

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وكتب صميدة عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلًأ :"توفت الي رحمةً الله جدتي لأمي، إنَّا لِلَّهِ وَ إنَا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، إنَّا لِلَّهِ وَ إنَا إلَيْهِ رَاجِعُونَ ، وَلَا نَقُولُ إلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا" . 

وتابع :"أسال اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَكُونَ مَرَضِهَا وَمَا أَلَمَّ بِهَا شَفِيعًا لَهَا ، وَإِن يَشْفَع فِيهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ يَسْقِيَهَا شُرْبُة هُنَيْئَة لَا تَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا البقاء والدوام لله" .

حمادة صميدة ممثل مصري ظهر فى أدوار عديدة منها أدوار درامية وسينمائية، فضلًا عن ظهوره فى برامج تليفزيونية عديدة، كان يعمل بائع أنابيب، ثم أصبح كومبارس فى أدوار بسيطة، ومن أشهر اعماله فيلم (بوبوس) عام 2009 ، ومسلسل (الكبير أوي) عام 2010، ومسلسل (الحارة) عام 2010، ومسلسل (مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة) عام 2011، ومسلسل (الوالدة باشا) عام 2013، ومسلسل (فيفا أطاطا) عام 2014، وفيلم (واحد صعيدي) عام 2014، ومسلسل (مأمون وشركاه) عام 2016، وغيرها من الاعمال.

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