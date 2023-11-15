انطلاق تصوير مشاهد الموسم الثاني من وثائقي "أم الدنيا" لسوسن بدر

انطلاق تصوير الموسم الثاني من

أعلن المخرج محمود رشاد عن انطلاق تصوير الموسم الثاني من مجموعة الافلام الوثائقية ام الدنيا 2، والذي تقوم ببطولته الفنانة سوسن بدر وحقق حالة نجاح كبيرة خلال موسمه الاول.

واعلنت المنصة الشهيرة WATCH IT عن انطلاق تصوير الموسم الثاني من سلسله الافلام الوثائقية خلال الفترة القليلة المقبلة قائلةً:"أم الدنيا٢ قريبًا على WATCH IT".

وتابع قائلًا:"اتفرج على الموسم الأول كامل للدراما الوثائقية "أم الدنيا" على WATCHIT، العرض بقى الضعف اشترك الآن بخصم 50٪؜ مدى الحياة على كل اشتراكات البريميم السنوية والشهرية برومو كود: DV-50%@W، هذا العرض ساري من خلال الموقع الالكتروني".

وتصدر فيلم "أم الدنيا" قائمة الأعلى مشاهدة خلال فترة عرضه، وأعلنت منصة WATCH IT، الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، عن إطلاق السلسلة الوثائقية الدرامية "أم الدنيا"، وهي الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

تفاصيل الموسم الاول من ام الدنيا

السلسلة تتكون من 15 حلقة، وتسرد في إطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث، وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مرورًا بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة، إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات.