الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بيتر ميمى: "لو عايز تخدم القضية الفلسطينية اشتغل وانتج وابدع"

بيتر ميمي
بيتر ميمي

وضع المخرج بيتر ميمي، عدة نصائح لجمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل دعم القضية الفلسطينية بشكل يحقق الرخاء للمجتمع المصري والقوة بجانب مقاطعة بعض المنتجات العالمية الشهيرة.

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وكتب بيتر ميمي عبر فيسبوك :"هل فقط مقاطعة البيبسي والشيبسى هتحل القضية؟، لو عايز تساعد القضية قوم كمل مذاكرتك لو عايز تساعد القضية اعمل شغلك بضمير حتى لو انت حاسس إنه مش مؤثر أو حتى لو حاسس إنك مش واخد حقك، لو عايز تساعد القضية مترميش زبالتك فى الشارع، ولو جه سايح حطه فوق راسك وخليه يرجع تاني، لو عايز تساعد القضية حب أخوك المصري وساعده في أي مكان وفي كل وقت، لو عايز تساعد القضية احترم أخوك العربي فى كل دولة لأنك محتاجه وهو محتاجك، مش خناقة على اتنين قالوا رأيهم" .

نصائح بيتر ميمى لجمهوره لدعم القضية الفلسطينية

وتابع :"لو عايز تساعد القضية متجلدش أخوك لما يغلط وتسيب العدو الحقيقي، لو عايز تساعد القضية ساعد نفسك الأول تكون مهم، لو عايز تساعد القضية خليك نقطة مضيئة العالم محتاجه ويخاف يزعله، ولاد العم زمان هربوا عندنا علشان الخير اللي كان موجود في مصر، دلوقتي للأسف هم عندهم تكنولوچيا وعلم وسلاح ونووى وسياسيين وإعلاميين في كل العالم بيحركوا كل حاجة، وانت لسه بتقول إحنا أحفاد الفراعنة ونعرة كدابة".

واختتم بيتر ميمي كلامه للجمهور قائلًا: "كفاية نرضى بالتمثيل المشرف في العلم والصناعة والرياضة والإعلام، لا قدر الله لو دخلنا حرب التمثيل المشرف هيكون هزيمة!، وأخيرا، لو عايز تساعد القضية ادعي للمظلومين ربنا يفك ضيقهم وغلبهم ومرضهم ووحدتهم" .

 

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