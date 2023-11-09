الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السبت.. تقديم مسرحية "الحفيد" على المسرح القومي بالعتبة

بوستر
بوستر

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "الحفيد" اعتبارًا من السبت المقبل الموافق ١١ نوفمبر الجاري، على المسرح القومي بالعتبة.

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"الحفيد" من إنتاج  فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، ويقدم العرض يوميًا ما عدا الأربعاء في تمام الثامنة والنصف مساء، وهو عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جوده السحار، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

أبطال مسرحية الحفيد

يشارك في بطولة العرض: "سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،  يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى علي عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب"، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف ، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة .

ووقع أبطال وصناع مسرحية الحفيد في حيرة كبيرة حتى استقروا على أن تحل الفنانة سماء إبراهيم، محل الفنانة لوسي، وتكون هي بطلة المسرحية، ليعود من جديد العمل والعرض للجمهور بعد التوقف الذي دام لشهور كثيرة بعد الأزمة التي ظل الجميع يتحدث فيها لفترة طويلة، خاصًة أن هذه المسرحية استمرت لأربعة مواسم متتالية.

أبطال مسرحية الحفيد اسرة مسرحية “ الحفيد ” عرض مسرحية الحفيد مسرحية “الحفيد” مسرحية الحفيد

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