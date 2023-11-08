الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض مسرحية "بنك القلق" بمشاركة مريم أشرف زكي (صور)

جانب من المسرحية
جانب من المسرحية

شهد مسرح ملك جبر، عرض مسرحية "بنك القلق" المأخوذة عن مسرحية للأديب المصري توفيق الحكيم، وهي من بطولة عمر جمعة وكريم حمد وزينة قنديل وحنين الدمرداش ومريم أشرف زكي ورولا خليل وهنا إسكندر وسيف الله بحيري والسيد هجرس وملك النجار وسيف عبد النبي وفرح هلال واحمد قنديل وملك الليثي وزينة عمر وعبد الوهاب الديان، بمشاركة الدراماتورج نور القبطان من إخراج دينا أمين.

9031706-20231105-_DSC2734
txt

محمد عادل يشارك في "نور فى عالم البحور" على المسرح القومى للطفل

txt

وليد فواز عن دوره في "صوت وصورة": هو مش شرير هو عبارة عن مجموعة من النقائص البشرية

txt

نسرين طافش تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "السستم" وأسباب تأجيله

txt

عبدالإله السناني: سعيد بتكريمي في مهرجان المسرح الشبابي وأحمل الكثير من الود لمصر

txt

3 أسباب رئيسية جعلت منصة watch it اختيار المشاهدين الأول

txt

المخرج أحمد صالح ينتهى من أعمال مونتاج فيلم "أنا وابن خالتى"

txt

حقق المركز الثاني.. تفاصيل إيرادات "وش في وش" لمحمد ممدوح أمس

txt

أسعد فضة الشخصية العربية المكرمة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

txt

انطلاق مؤتمر الطريقة الرفاعية السنوي احتفالاً بمولد الحسين

txt

محمد صبحى ينعى ليلى صديق بكلمات مؤثرة

العرض من إعداد أدهم سيد ومدير خشبة المسرح ماهي أبو زيد ومساعد مدير خشبة المسرح مريم توموم ، المدير التقني محمد طلعت ومصمم الديكور والإضاءة جون والأزياء نور عفيفي وتأليف الموسيقي عبد الوهاب الديان والصوت آسر درة ومشرف الصوت والإضاءة شريف الدالي وفني الصوت عمرو طه والمشرف ومنفذ الديكور سامح حلمي وفني الديكور ايمن عادل ومدير الإنتاج مي رشدان ومدير التسويق شريهان عزازي.

9843007-20231105-_DSC3465
7813726-20231105-_DSC3361
9119370-20231105-_DSC3213
7648499-20231105-_DSC2943
مسرحية بنك القلق القلق بنك القلق توفيق المصرى مسرحية

مواد متعلقة

محمد عادل يشارك في "نور فى عالم البحور" على المسرح القومى للطفل

وليد فواز عن دوره في "صوت وصورة": هو مش شرير هو عبارة عن مجموعة من النقائص البشرية

نسرين طافش تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "السستم" وأسباب تأجيله

عبدالإله السناني: سعيد بتكريمي في مهرجان المسرح الشبابي وأحمل الكثير من الود لمصر

3 أسباب رئيسية جعلت منصة watch it اختيار المشاهدين الأول

المخرج أحمد صالح ينتهى من أعمال مونتاج فيلم "أنا وابن خالتى"

حقق المركز الثاني.. تفاصيل إيرادات "وش في وش" لمحمد ممدوح أمس

أسعد فضة الشخصية العربية المكرمة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

حقيقة رحيل فيتوريا عن تدريب مصر والتعاقد مع اتحاد جدة

أسرة عروس القليوبية تذبح عجل ابتهاجا بإعدام قاتل نجلتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب