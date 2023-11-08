عرض مسرحية "بنك القلق" بمشاركة مريم أشرف زكي (صور)

شهد مسرح ملك جبر، عرض مسرحية "بنك القلق" المأخوذة عن مسرحية للأديب المصري توفيق الحكيم، وهي من بطولة عمر جمعة وكريم حمد وزينة قنديل وحنين الدمرداش ومريم أشرف زكي ورولا خليل وهنا إسكندر وسيف الله بحيري والسيد هجرس وملك النجار وسيف عبد النبي وفرح هلال واحمد قنديل وملك الليثي وزينة عمر وعبد الوهاب الديان، بمشاركة الدراماتورج نور القبطان من إخراج دينا أمين.

العرض من إعداد أدهم سيد ومدير خشبة المسرح ماهي أبو زيد ومساعد مدير خشبة المسرح مريم توموم ، المدير التقني محمد طلعت ومصمم الديكور والإضاءة جون والأزياء نور عفيفي وتأليف الموسيقي عبد الوهاب الديان والصوت آسر درة ومشرف الصوت والإضاءة شريف الدالي وفني الصوت عمرو طه والمشرف ومنفذ الديكور سامح حلمي وفني الديكور ايمن عادل ومدير الإنتاج مي رشدان ومدير التسويق شريهان عزازي.