وليد فواز عن دوره في "صوت وصورة": هو مش شرير هو عبارة عن مجموعة من النقائص البشرية

قال الفنان وليد فواز خلال لقائه على قناة Cbc برنامج it’s show time, إن شخصية عبد الغني لم تكن شريرة بالمعنى المعروف ولكن هي عبارة عن مجموعة من النقائص البشرية.

وأضاف فواز خلال لقائه، إنه ليس يوجد الشر المطلق، ولكن شخصية "عبد الغني"، مقتنعة تمامًا بإنه ضحية طول الوقت، مشيرًا إنه قدم هذه الشخصية من الجانب النفسي أكثر.

وعبر وليد فواز، على طريقة تقديمه لشخصية عبد الغني، بأن الممثلين دائمًا ما ينقبون في الحياة عن تلك الشخصيات.

مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى، سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء و الاعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.