الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

درة: "الوقت الحالى لا يصلح فيه الحياد.. أنا مع فلسطين"

درة
درة

أكدت الفنانة درة، في منشور عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، أن الوقت الحالي لا يصلح معه الحياد.

وتابعت: “في هذه المرحلة إما أن تكون مع الإنسانية أو مع الإبادة الجماعية.. أنا مع الحق، مع الإنسانية، مع فلسطين”.

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درة تطلق مبادرة لفلسطين


وأطلقت “درة” مبادرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عدد كبير من النجوم والموثرين والإعلاميين العرب.


ويظهرون فيها يطالبون باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والإيطالية والألمانية بوقف قتل أهالي غزة ووقف الإبادة الجماعية. كرسالة للعالم بلغاته المختلفة، وتم تنفيذها كفكرة ومبادرة من درة تفاعل معها باقي النجوم.

درة تفاعلت مع الأحداث ودعمت القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ أول أيام بداية الأحداث يوم 7 من اكتوبر الجاري، لتواصل تأكيد دعمها المستمر والمتواصل لنضال الشعب الفلسطيني الذي تعرب هي دائما وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تأييد حق الإخوة في فلسطين.

وفي وقت سابق، علّقت الفنانة درة على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المصرية والدولية عبر معبر رفح "تفريغ الشاحنات في فلسطين والعودة آمنة بإذن الله.. رجالة رجالة رجالة"، حيث نشرت فيديو لعمليات دخول الشاحنات عبر معبر الرفح البري، اليوم، محتفلة بالإرادة المصرية وإصرارها على التضامن مع الشعب الفلسطيني في أزمته.

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