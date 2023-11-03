عمرو عرفة يقترب من إنهاء أعمال مونتاج فيلم "أهل الكهف" لمحمود حميدة

قارب المخرج عمرو عرفة من الانتهاء من مونتاج فيلمه الجديد “أهل الكهف”، وهو العمل الذي صور ما بين مصر والمغرب.

وعلمت "الدستور" أن العمل يتبقى له مشاهد قليلة وينتهي تماما من المونتاج، على أن يكون جاهزا للعرض خلال أحد موسمي عيدي الفطر أو الأضحى، وجاري الاستقرار بشكل نهائي على موعد عرضه.

قصة فيلم أهل الكهف

ويتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

فيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

ويشارك في فيلم «أهل الكهف» مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم خالد النبوي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، فتحي عبد الوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز وريم مصطفى، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي -رشيدي برودكشن- وإخراج عمرو عرفة، وجرى تصويره في عدد كبير من البلدان.

كان قد كشف أيمن بهجت قمر عن انتهاء تصوير فيلم "أهل الكهف" بطولة النجم خالد النبوي، والذي من المقرر طرحه في صيف 2024، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "انستجرام" من كواليس كتابة العمل.

وعلق أيمن بهجت قمر على الفيديو، قائلا: "في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخة من فيلم أهل الكهف اللي كتبتها في أمستردام ولحد امبارح 28 أغسطس 2023، سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي، وانتهى معاهم أخيرا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي".