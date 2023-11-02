ردود فعل إيجابية على الحلقات الأخيرة من مسلسل "على باب العمارة"

عرضت منصة watch it آخر حلقات مسلسل “على باب العمارة”، والذي لقي حالة رواج كبيرة على مدار الأسابيع التي عرض فيها، والذي كان يعرض خلالها بمعدل حلقتين أسبوعيًا.

المسلسل استطاع أن يتصدر ترند مواقع السوشيال ميديا، خاصة من قبل متابعي العمل والذين حاولوا الخروج من الحالة السيئة التي يعيشون فيها بواقع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من غشم كبير من قبل العدو المحتل، فكان العمل وسيلة بسيطة للخروج من هذا النفق المظلم هذه الفترة.

مسلسل على باب العمارة

العمل حقق نسب مشاهدة مرتفعه للغاية خاصة لآخر حلقتين والذي تصدرا نسب الأعلى مشاهدة على المنصة العارضه للعمل، والتي أظهرت حجم متابعة العمل وردود الأفعال القوية عليه، والتي ظهرت أيضًا في الصفحة الخاصة بالعمل، وعلى حسابات أبطاله على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، ليقدم العمل حالة نجاح كبيرة خاصة مع وجود ضيوف شرف مميزون في آخر حلقاته، ولعل أبرزهم الفنان أحمد أمين الذي أضفى حالة من الكوميديا بظهوره بشخصية الصيدلي في العمل.

تفاصيل قصة مسلسل العمارة

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.