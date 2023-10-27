دشنها فقراء أوروبا.. كيف أسس اليهود هوليوود؟

طرح الكاتب الأمريكي "نايل جابلر" كتابه الشهير "في مملكة أحلامهم.. كيف أسس اليهود هوليوود؟" وسرد من خلاله خارطة مؤسسي أكبر استديوهات الإنتاج السينمائي في هوليوود، والتي انطلقت فعليًا من خلال يهود فقراء جاءوا من أوروبا، وخاصة الشرقية، أملًا في وجود وطن جديد يضمهم.



بداية القصة وفقًا للمؤلف، عندما اختلق اليهود المشاكل مع العالم أديسون مخترع جهاز الفوتوجراف وآلة التصوير السينمائي، وسلبوه براءة اختراع للصور الفوتوجرافية وتبادل الجانبان الدعاوى القضائية، لكنه لم يحصل على شىء في النهاية، وذهبت الصناعة في الأخير إلى اليهود، وهو الأمر الذي اضطرهم في النهاية الى الابتعاد عن مكان تواجده في نيوجرسي والذهاب بعيدا عام 1912 الى ولايه كاليفورنيا، ومن هنا بدأ العمل على إنشاء مدينة هوليوود لبدء صناعه السينما.

بداية صناعة السينما كانت عندما وجد اليهود المهاجرين إلى أمريكا أكثر من 100 قاعة عرض سينمائي في الحي اليهودي عام 1908، وهو الأمر الذي جعلهم ينتشرون في الصناعة، خاصة بعدما أخذوا براءة اختراع العالم الشهير لاستخدام أدواته؛ لتدشين الشكل الكبير للسينما الأمريكية، وهو الأمر الذي روج له اليهودي أدولف زوكر ببنائه أكثر من 303 قاعات عرض 1921، لعرض أعمال السينما الجديدة، التي روجت لفكرة "الحلم الأمريكي"، الذي كان صناعة سينمائية بأيدي مالكي كبرى الشركات الأمريكية، التي تم تشييدها بواسطة اليهود٫ ونرصدها في النقاط التالية، وخاصة وأن هذه الشركات موجودة في وقتنا الحالي، وتنتج أضخم الأفلام التي تعرض في كل دول العالم وتحقق مليارات من الدولارات.

مؤسسو السينما الأمريكية لكبرى الشركات

1- "ويليام فوكس" يهودي ولد في دولة المجر، وقد هاجر بعد وفاة والده إلى أمريكا، وقام بإنشاء الشركة الشهيرة "20 سينشري فوكس"، فقد عمل في بداية حياته بائعًا متجولًا للشطائر والمشروبات.

2- "لويس ماير" يهودي ولد في روسيا، وهو صاحب شركة "ميترو غولدوين ماير"، والتي أصبحت أكبر شركات الإنتاج السينمائي على الإطلاق، وكان بجانبه ماركوس لوف.

3- "هاري كوهين" يهوديًا وهو مدير ومؤسس "استديوهات كولومبيا"، و بدأ حياته المهنية سائق قطار.

4- "بنجامين وورنر" يهوديا من بولندا بدأ في العمل بالخياطة، قبل أن يؤسس أبناؤه الأربعة "هاري" و"سام" و"ألبرت" و"جاك" شركة "وارنر بروذرز" للإنتاج السينمائي.

5- أما شركة براماونت الشهيرة، فيمتلكها اليهودي المجري أدولف زوكر.

6- "مناحيم جولان" و"يورام غلوبس" مؤسسي شركة "كانان فيلمز".

7 - "كارل لايملي" يهودي وهو مؤسس شركة "يونيفرسال ستوديوز".