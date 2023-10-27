الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

معهد اللغات بأكاديمية الفنون يعلن تدريس مقرر لترجمة الأفلام إلى لغة الإشارة

الفنون
الفنون

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالخالق، عميدة المعهد العالي لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية بأكاديمية الفنون، عن إتاحة المعهد مقررًا دراسيًا لطلابه لترجمة الأفلام والأعمال الفنية الأجنبية بمختلف لغات العالم إلى لغة الإشارة، وذلك حتى يتمكن ذوو الهمم من مشاهدة هذه الأعمال الفنية والسينمائية بلغة الإشارة، وكذلك حتى يتمكنوا من متابعة الفعاليات والمهرجانات الفنية الأجنبية في حينها دون الحاجة إلى ترجمتها للعربية.

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المعهد أعلن هذا المنهج لأول مرة في الجامعات المصرية


وأضافت عبدالخالق أن المعهد أعلن هذا المنهج لأول مرة في الجامعات المصرية، حيث يتيح لطلابه دراسة الترجمة المتخصصة، إذ إنه لا بد أن يكونوا من المتقنين لإحدى اللغات الأجنبية، ثم يتولى المعهد صَقل مهاراتهم اللغوية من أجل تكوين جيل من المترجمين الرواد لمساعدة هذه الفئة المهمة، وذلك من خلال دراسة الترجمة، وكذلك دراسة لغة الإشارة.

وأضافت أنّ هذا يتم بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واتساقًا مع اهتمام الدولة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير جميع سبل الإتاحة والدمج لذوي الهمم في المجتمع.

عميدة المعهد العالي لترجمات الفنون والآداب عميدة المعهد العالي لترجمات الوسائط الفنية بأكاديمية الفنون الدكتورة إيناس عبد الخالق إيناس عبد الخالق

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