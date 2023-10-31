الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم عبدالعزيز وآسر ياسين والعوضى يشاركون رئيس الوزراء جولته بشمال سيناء

كرارة وعصام السقا
كرارة وعصام السقا وآسر ياسين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بمقر الكتيبة 101 في العريش، بمشاركة رئيس اتحاد قبائل سيناء، ومشايخ وعواقل شمال سيناء، مع تواجد عدد كبير من الإعلاميين والفنانين.

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وتواجد خلال المؤتمر الصحفي عدد كبير من النجوم، سواء منهم من شارك في مسلسل “الكتيبة 101” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ومنهم الفنان آسر ياسين الذي لعب دور البطولة، كما تواجد عدد آخر من الفنانين الذين قدموا أعمال فنية وطنية تناولت بطولات الجيش المصري، والتي كان من أبرزها أجزاء مسلسل الاختيار الذي حقق نجاحا مدويا.

الفنانون المتواجدون في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء بشمال سيناء

وتواجد في المؤتمر الصحفي الفنان كريم عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وأمير كرارة، وعصام السقا وآخرون.

كما تواجد خلال الحفل الكبير بالمدينة الباسلة، عدد من الإعلاميين الذين شاركوا في هذا الحدث الكبير، الذي يظهر دور مصر التاريخي في المنطقة ويشهد على بطولات رجال الجيش المصري.

كرارة وعصام السقا واسر ياسين
كرارة وعصام السقا واسر ياسين
كرارة وعصام السقا واسر ياسين
كرارة وعصام السقا واسر ياسين
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