الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

الهام
الهام

قالت الفنانةإلهام وجدي، إنها فوجئت بقرار نقابة المهن التمثيلية بإيقافها عن التمثيل بسبب عملها بدون تصريح.

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وأضافت لـ"الدستور"،  أن لديها الكثير من الردود بشأن هذا الموضوع، وهو ما يجعلها ترد بكل التفاصيل التي تخص هذا الإيقاف وحله وذلك مساء اليوم الثلاثاء من خلال تصريحات بها تفاصيل المشكلة من بدايتها إلى موقفها الراهن من الوقف.

كانت إلهام وجدي قد شاركت مؤخرًا في مسلسل “كشف مستعجل” والذي عرض في شهر رمضان الماضي ولاقت عليه إشادات عديدة بعدما قدمت دور المرأة الطيبة الصلبة والشريرة أحيانا لكن بشكل كوميدي، وهي زوجة بطل العمل محمد عبدالرحمن.

مسلسل "كشف مستعجل" يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كل من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عزالعرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

قرارات نقابة المهن التمثيلية 

وقررت نقابة المهن التمثيلية، أمس الاثنين، عدم منح تصريحات عمل لبعض النجوم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم دون تصريح.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا جاء فيه: عدم التصريح للأتى أسماؤهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لعملهم بدون تصريح، وهو ما يخالف قوانين العمل، لنقابة المهن التمثيلية؛ فيما تحذر النقابة جميع شركات الإنتاج من التعامل معهم.

وتابع البيان: مروة جمال، إنجي كيوان، ياسمين داود، نينا المغربي، عمر شرقي، راندا عبد السلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف، سالي حماد، مروان يونس، فدوى عابد، ناردين فرج، وأوتاكا، صلاح الدالي، رحمة حسن، إلهام وجدي، أنس مبارك، هالة خالد، الممثل الشاب يوسف وهبي وهاجر السراج.

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