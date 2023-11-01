الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مذيعو شعبى FM يطلقون مبادرة "سلامًا لأهل غزة"

راديو
راديو

أطلق مذيعو «شعبي FM»، مبادرة تحمل اسم «من شعبي FM.. سلاماً لأهل غزة» بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، من داخل المقر الرئيسي، حيث يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي والمشاركة والدعم لأهل غزة.

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وتبرع المذيعون بالمساعدة في تعبئة المواد الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من المقر الرئيسي للهلال الأحمر، وكذلك توجيه رسائل داعمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، سواء تلك الخاصة بالمحطة أو الخاصة بالمذيعين، تحث المواطنين على التبرع ومساندة الفلسطينيين في أزمتهم الحالية.

شارك في المبادرة مذيعو المحطة، كل من آلاء جاويش، وهاجر جميل، ومحمد شبانة، والشيخ أحمد تركي، وأحمد الشناوي، ولينا صالح، وتامر جابر، وعمرو صلاح، وشيماء السباعي، وليلى بدران، وبيريهان زهير، وعمرو أبو حمدة، ورشدي سيد، وإيمان حلمي، وغادة البهنساوي، وأمنية صلاح، وحازم قابيل، وخالد جودة، وناهد عوني.

تأتي الرسائل الخاصة بمواقع السوشيال ميديا من إخراج مايكل ماهر، حيث تتواصل فعاليات وأنشطة المبادرة في كل برامج المحطة.

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