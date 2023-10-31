الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عادل إمام يتأهب لتصوير «كوبرا» خلال أسابيع قليلة استعدادا لدراما رمضان

امام
امام

اقترب الفنان محمد عادل إمام من بدء تصوير أحداث مسلسله الجديد “كوبرا”، الذي يعود به إلى منافسات ماراثون رمضان الدرامي بعدما غاب العام الماضي، وكان آخر أعماله في رمضان 2022 مسلسل “النمر”، الإ أن انشغاله بالسينما جعله خارج الموسم المنصرم، ليعود هذا العام بعمل ينتمي لنوعية الأكشن.

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وعلمت “الدستور”، أن أحداث المسلسل تتناول فكرة شخص كادح يعمل في مجال الميكانيكا بورشته الخاصة، لكنه يدخل في مشاكل يومية بسبب كره بعض الموجودين في الحارة له، ومع ذلك يحاول حل مشاكله وأن يصبح في مكانة اجتماعية، في إطار من الاكشن والساسبنس.

تفاصيل مسلسل كوبرا

من المفترض أن يدخل المخرج أحمد شفيق تصوير العمل خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أنه تعاقد على عدد لابأس به من الأبطال، وينتظر باقي فريق العمل للدخول بالتصوير بشكل مناسب وسريع، كما سيتم تحديد بطلة العمل أيضًا خلال تلك الفترة الجارية.

من المقرر أن ينتهي محمد عادل إمام من تصوير آخر أحداث فيلمه الجديد "اللعب مع العيال”، وسيتم طرحه للجمهور في موسم عيد الفطر المقبل، بطولة أسماء جلال وباسم سمرة وبيومى فؤاد ومحمد محمود ومصطفى غريب ومحمود السيسى وويزو ومن تأليف شريف عرفة وإنتاج هشام عبد الخالق وآلاء لاشين وإخراج شريف عرفة.

تفاصيل فيلم علام عام بعد تغييره من “الأستاذ”


على نفس المنوال، بدأ محمد إمام تصوير أحداث فيلمه الجديد “علام عام”، الذي يشترك فيه مع المنتج هشام عبدالخالق، وانطلق في تصويره منذ فترة قليلة بمدينة الغردقة، ليقترب العمل من إنهاء تصويره بشكل شبه كامل، والفيلم من بطولته بصحبة عدد كبير من النجوم منهم بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو وهو من إخراج شريف عرفة.

ويجسد محمد إمام شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله في إحدى المدارس بالصحراء، وتتطور الأحداث بعد ذلك، وتجمعه قصة حب خلال الأحداث بأسماء جلال.

 

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 محمد عادل إمام الفنان الشاب محمد عادل إمام الفنان محمد عادل إمام النجم محمد عادل امام

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