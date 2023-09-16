ماراثون 2024.. محمد عادل إمام يعود لدراما رمضان بـ"كوبرا"

حالة من الانتعاشة الفنية يعيشها الفنان محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام سواء في السينما أو من خلال عودته للدراما الرمضانية مرة أخرى، وذلك من خلال 3 أفلام جديدة، ومسلسل جديد سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2024.

مسلسلات رمضان 2024

وعلم "الدستور" أن الفنان محمد إمام، سيخوض السباق الرمضاني لعام 2024، بعد غيابه 3 أعوام، بعد آخر عمل فني قدّمه والذي حمل اسم "النمر"، الذي عرض في رمضان 2021، وكان من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وبطولة الفنانة هنا الزاهد، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، والفنان محمد رياض، والمسلسل الجديد سيحمل اسم “كوبرا”.

وبدأ المخرج أحمد شفيق، في التحضير للعمل رفقة النجم محمد عادل إمام، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل، وسيكون من تأليف أحمد محمود أبو زيد.

فيلم "لعب عيال"

ومن المقرر أن ينتهي الفنان محمد عادل إمام من تصوير آخر أحداث فيلمه الجديد اللعب مع العيال”، وسيتم طرحه للجمهور في موسم عيد الفطر المقبل، وهو من بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وبيومى فؤاد ومحمد محمود ومصطفى غريب ومحمود السيسى وويزو ومن تأليف شريف عرفة وإنتاج هشام عبد الخالق وآلاء لاشين وإخراج شريف عرفة.

وسيكون هذا العمل هو الفيلم الثاني الذي يعرض لـ “إمام” عقب عرض فيلم “أبو نسب” من إخراج رامي إمام في بداية العام الجديد، قبل أن يعرض له في عيد الفطر أو الأضحى على أقصى تقدير فيلم “اللعب مع العيال” .

فيلم “شمس الزناتي - البداية”

فيما ينتظر عرض فيلم “شمس الزناتي - البداية” والذي يعد الجزء الأول لفيلم “شمس الزناتي” الذي عرض في التسعينات للفنان عادل إمام، والفيلم من سيناريو حوار محمدالدباح وشخصيات مجدي هداية وإخراج عمرو سلامة.