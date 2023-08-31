الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يتضمن "أبونسب وشمس الزناتى".. جدول مزدحم لمحمد إمام فى السينما

محمد إمام
محمد إمام

حالة نشاط كبيرة للفنان محمد عادل إمام خلال الفترة الماضية، من خلال أكثر من عمل سينمائي يحضر لها يجمعها الطابع الكوميدي لكن بقصص وشخصيات متغيرة.

تفاصيل فيلم أبونسب 

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تعاون جديد مع ياسمين صبري 

وانتهى محمد عادل إمام مؤخرًا من تصوير فيلم "أبونسب"، وتم الاستقرار على طرحة بدور العرض ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

تفاصيل فيلم علام عام بعد تغييره من “الأستاذ”

وعلى نفس المنوال دخل محمد إمام في تصوير احداث فيلمه الجديد “علام عام”، وهو العمل الذي يشترك فيه مع المنتج هشام عبدالخالق، وانطلق في تصويره منذ فترة قليلة بمدينة الغردقة، ليقترب العمل من إنهاء تصويره بشكل شبه كامل، والفيلم من بطولته بصحبة عدد كبير من النجوم منهم بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو وهو من إخراج شريف عرفة.

ويجسد محمد إمام شخصية مدرس تاريخ ويطلب بنقله في إحدى المدارس في الصحراء، وتتطور الأحداث بعد ذلك، وتجمعه قصة حب خلال الأحداث بأسماء جلال .

تفاصيل فيلم شمس الزناتي 

وعلى نفس المنوال أوشك صناع فيلم شمس الزناتي لمحمد إمام على الانتهاء من التحضيرات النهائية للعمل الذي تشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل، حيث من المقرر بدء التصوير الفترة المقبلة وبالتحديد منتصف أكتوبر المقبل، في عدد من مواقع التصوير الخارجية بمدينة أكتوبر.

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