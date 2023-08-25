الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمهور محمد إمام يغلق شوارع مدينة الغردقة بسبب "الأستاذ"

محمد إمام
محمد إمام

بدأ الفنان محمد إمام تصوير فيلمة الجديد الذي يحمل عنوان "الأستاذ" بمدينة الغردقة، مع المخرج شريف عرفة، حيث من المقرر أن يتم تصوير العمل في عدد من المدن الساحلية، والتي منها الغردقة ونويبع، وغيرها من المدن بجانب القاهرة. 

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عقب الانتهاء من تصويره.. تفاصيل شخصيتي محمد إمام وياسمين صبري بـ"أبونسب"

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جلسات مكثفة.. تفاصيل شخصية باسم سمرة من فيلم "الأستاذ"

وفي أول أيام التصوير التف الجمهور حول محمد إمام لالتقاط الصور التذكارية معه، مما تسبب في ازدحام شديد وإغلاق الشوارع المحيطة، ولبى إمام طلبات جميع الحاضرين بالتصوير معه مما استغرق وقتا طويلا قبل مغادرته.

يجسد إمام خلال فيلم "الأستاذ" دور معلم بمادة التاريخ بإحدى المدارس، ويتعرض لمفارقات مختلفة خلال الأحداث، على أن تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي وبه لمسة كوميدية ولكن بشكل مختلف عما قدمه من قبل.

ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت. 

الجدير بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحه بدور العرض ديسمبر القادم، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

محمد إمام فيلم الاستاذ عمرو عرفة الغردقة تصوير

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