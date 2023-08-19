جلسات مكثفة.. تفاصيل شخصية باسم سمرة من فيلم "الأستاذ"

يواصل الفنان باسم سمرة، تحضيراته لفيلمه الجديد "الأستاذ" من بطولة الفنان محمد إمام، بقيادة المخرج شريف عرفة، والذي بدأ تصويره في مطلع الأسبوع الماضي في الجونة بمدينة الغردقة.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل، تفاصيل شخصية الفنان باسم سمرة، والذي سيكون زعيم عصابة عرباوي، ويتحدث اللغة السيناوية الخاصة ببدو سيناء، ويتقابل مع الفنان محمد إمام الذي يقوم ببطولة الفيلم، وسيكون الفنان محمود السيسي ذراعه اليمنى.

ومن المقرر أن يعلن عن القائمة الكاملة لأبطال الفيلم خلال أيام، على أن ينطلق التصوير ليخوض سباق أفلام موسم رأس السنة المقبل.

ويكثف المخرج شريف عرفة تحضيراته من حيث معاينة أماكن التصوير وترشيح باقي الأبطال، ووضع خطة زمنية ومكانية للعمل، ومن المفترض أن تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، وبه لمسة كوميدية ولا تخلو أحداثه من الأكشن.

الفنان باسم سمرة

ويُشارك الفنان باسم سمرة، في مسلسل "سفاح الجيزة" بشخصية ضابط الشرطة، "المحقق حازم"، والذي يبحث عن المفاتيح ويحاول جمع الخيوط والأدلة، حول جرائم القتل التي يرتكبها السفاح.

كما تعاقد الفنان باسم سمرة، على بطولة فيلم كوميدى جديد بعنوان "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير مطلع شهر سبتمبر المقبل.