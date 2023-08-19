السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد انتهاء "أبو نسب".. جلسات عمل مكثفة لمحمد إمام استعدادًا لـ"الأستاذ"

محمد إمام
محمد إمام

يعيش الفنان محمد إمام حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، فيخوض بطولة فيلمين وانتهى من أحدهما ليعرض خلال موسم رأس السنة الجديدة، بينما يعرض الآخر بموسم عيد الفطر المقبل.

ويعكف "إمام" على جلسات عمل مكثفة مع المخرج شريف عرفة، استعدادًا لانطلاق تصوير فيلمه الجديد "الأستاذ" فور انتهائه من تصوير فيلم "أبو نسب" الذي رفع شعار فركش منذ يومين.

ومن المقرر أن يجسد إمام خلال فيلم "الأستاذ" دور معلم بمادة التاريخ بإحدى المدارس، ويتعرض لمفارقات مختلفة خلال الأحداث، على أن تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي وبه لمسة كوميدية ولكن بشكل مختلف عما قدمه من قبل.

جدير بالذكر أن محمد إمام تصدر ترند السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعد ظهوره من خلال مقطع فيديو يُقبل خلاله يد شقيقه المخرج رامي إمام بعد إعلان انتهاء تصوير فيلم "أبو نسب"، وسط بكاء من الطرفين تعبيرًا عن حبهما لبعضهما البعض وفخرهما بالتعاون سويًا في عمل واحد.

النشاط الفني إلى المخرج شريف عرفة الفنان محمد إمام رفع راس السنة الجديدة

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