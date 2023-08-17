عقب الانتهاء من تصويره.. تفاصيل شخصيتي محمد إمام وياسمين صبري بـ"أبونسب"

يعيش الفنان محمد إمام، حالة من الروّاج الفني خلال هذه الأيام، حيث يستعد لطرح فيلمه الجديد "أبو نسب"، الذي يعود به لشاشة السينما بعد فيلم عمهم الذي طرح في عيد الأضحي المبارك من عام 2022.

وانتهى الفنان محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام، من تصوير آخر مشاهد الفيلم لجميع الفنانين أمس الأربعاء، وتجرى الشركة المنتجة تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض، حيث دخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليصبح العمل جاهزًا فى السينمات فى أى وقت خلال الفترة المقبلة.

وتشارك الفنانة ياسمين صبري، الفنان محمد إمام في البطولة للمرة الثانية بعد مرور 5 سنوات، على ظهورها مع "إمام" في فيلم "جحيم في الهند" الذي جمع بينهما في عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

شخصية ياسمين صبري

وتجسد الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

شخصية الفنان محمد إمام

ويلعب الفنان محمد إمام، نجل الفنان عادل إمام شخصية طبيب، يعاني من أزمة النسب، ويتقابل مع الفنانة ياسمين صبري، وتتصاعد أحداث الفيلم.

أبطال فيلم أبو نسب لـ محمد إمام

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

والفنانة هالة فاخر التي ستظهر بشخصية والدة شيكو، الذي يظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.

إيرادات فيلم عمهم

وحقق فيلم عمهم نجاحا كبيرا فى مصر وباقى الدول العربية وتخطت إيراداته حاجز الـ50 مليون جنيه وهو ما جعلمحمد إمام يشكر جمهوره.