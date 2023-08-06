الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لماذا لم يحضر عادل إمام إطلاق الدورة الـ 16 من المهرجان القومى للمسرح؟.. الفنان محمد رياض يجيب

عادل إمام
عادل إمام

قال الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح القومي، إن إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح جاء بعد استئذانه وأسرته، موضحًا أنه لم يمكن هناك تكريم لعادل إمام كي يحضر بنفسه للمهرجان أو أحد أفراد أسرته.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك خلطا حصل عند الناس، والبعض اعتبر أن هناك تكريما لعادل إمام، ولكن هذا خطأ، وما حدث هو إطلاق اسمه على الدورة فقط من المهرجان هذا العام.

وأشار إلى أن العام القادم قد نطلق اسم إسماعيل ياسمين على الدورة المقبلة من المهرجان القومي للمسرح، متابعا: "هل ينفع يتقال لازم نجيب إسماعيل ياسين يحضر؟!".

وعن عمل كتاب عن عادل إمام ووضع صورة عادل إمام على مجلة المهرجان، قال: "أي حد المهرجان بيطلق اسمه على أي من دوراته بيتعمل نفس الحكاية".

محمد رياض عادل امام المهرجان القومي للمسرح محمد الباز
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