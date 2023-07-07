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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أنتيم مراتي" و"أبو نسب".. محمد إمام ينتظر عرض 3 أفلام جديدة

امام
امام

تعاقد الفنان محمد عادل إمام، على بطولة فيلم "أنتيم مراتي" والذي ينتظر عرضه في موسم صيف 2024، حيث كثّف إمام أعماله الفنية في مجال السينما بثلاثة أعمال دفعة واحدة آخرها فيلم "أنتيم مراتي".

العمل يتناول دور الأسرة في تربية النشء وظهور بوادر مشكلة بين الزوج وزوجته في إطار من المواقف الكوميدية، التي يقدمها إمام مع بطلة العمل دينا الشربيني، والتي تقدم دور زوجته.

ومن المنتظر بدء تصوير العمل مطلع العام الجديد 2024، حيث يكثف أبطاله الجلسات التحضيرية للفيلم خلال الفترة الحالية وتزيد تباعًا حتى موعد التصوير الذي ينطلق يناير المقبل، بعدما يستقر مخرجه أحمد الجندي على باقي الأبطال المشاركين لإمام والشربيني.

كما انتهى إمام، من تصوير أحداث فيلمه الجديد "أبو نسب" والذي يجمعه بالفنانة ياسمين صبري، بعدما قدما سويًا عدة أعمال لاقت نجاحًا كبيرًا، ومن المنتظر طرح العمل رسميًا أغسطس المقبل.

تدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي حول طبيب يعاني من أزمة النسب، ويعرض الفيلم الأزمات والمشاكل التي تحدث بين العائلات، بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، وتجسد الفنانة هالة فاخر، شخصية والدته.

فيما يبدأ إمام أيضًا تصوير فيلمه الجديد «الأستاذ»، بمشاركة الفنانة هنا الزاهد، وإخراج شريف عرفة، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في نهاية العام الجاري.

احمد الجندي الجلسات التحضيرية الزوج وزوجته الفنان محمد عادل إمام الفنان محمد عادل الفنانة هنا الزاهد الفنانة ياسمين صبري

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