الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عقب تحديد موعد عرضه.. تعرف على أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

اللعب مع العيال
اللعب مع العيال

أيام قليلة وينتهي النجم محمد عادل إمام  من تصوير أحداث فيلمه الجديد “اللعب مع العيال”، وهو العمل الذي تغير اسمه للمرة الثالثة، حيث حمل اسمي “الأستاذ” في البداية، وبعدها سمي “علام عام”، إلى أن تم الاستقرار على الاسم النهائي.

وعلمت “الدستور”، أن العمل سيتم طرحه للجمهور في موسم عيد الفطر المقبل، بعدما انتهى مخرجه شريف عرفة من تصوير عدد كبير من أحداثه، حيث سيكون هذا العمل هو الفيلم الثاني الذي يعرض لـ إمام عقب عرض فيلم “أبو نسب” من إخراج رامي إمام في بداية العام الجديد، قبل أن يعرض له في عيد الفطر أو الأضحى على أقصى تقدير فيلم “اللعب مع العيال” .

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القصة الكاملة لفيلم “اللعب مع العيال”

الفيلم يتناول قصة شاب يدعى “علام” وهو شخص يتاجر في المخدرات والسلاح، إلا أن الظروف تتغير فجأة وحياته تتحول إلى شيء مفيد في تجربة غنية بالكوميديا من جانب إمام، الذي يتواجد في فيلمه عدد كبير من الأطفال الذين سيغيرون حياته بشكل لم يتخيله.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمره وبيومى فؤاد ومحمد محمود ومصطفى غريب ومحمود السيسى وويزو ومن تأليف شريف عرفة وإنتاج هشام عبد الخالق وآلاء لاشين وإخراج شريف عرفة.

أفلام جديدة لمحمد إمام

وينتظر إمام عددا من الأعمال السينمائية أولها فيلم «أبو نسب» وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام ويشارك في بطولتة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي.


فيما ينتظرعرض فيلم “شمس الزناتي - البداية” والذي يعد الجزء الأول لفيلم “شمس الزناتي” الذي عرض في التسعينات للفنان عادل إمام، والفيلم من سيناريو  حوار محمدالدباح  وشخصيات مجدي هداية وإخراج عمرو سلامة.

محمد عادل إمام للعب مع العيال عادل امام محمد عادل علام عام عيد الفطر المقبل

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