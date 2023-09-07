بهاء سلطان مفاجأة فيلم زبدة سايحة.. تعرف على التفاصيل

تعاقد المخرج حامد صالح، مع الفنان بهاء سلطان، ليصبح مفاجأة الفيلم ويتكتم المخرج عن تفاصيل ظهور بهاء في العمل.

وعلمت "الدستور"، أن حامد صالح، يقوم باختيار اللوكيشنات التي سوف يقوم بالتصوير فيها، على أن ينطلق تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

ويواصل حامد حاليًا اختيار أبطال الفيلم تمهيدًا للبدء في تصويره قريبًا، حيث تم ترشيح عدد من الفنانين للاشتراك في العمل الذي سيكون كوميديًا دراميًا.

تفاصيل فيلم بهاء سلطان

الفيلم تأليف وإخراج حامد صالح، والفيلم يندرج ضمن خطة إنتاج روتانا للعام 2023 و2024 تحت إشراف مباشر من مديرها العام أكرم عبد الله.

يحيي النجم الغنائى بهاء سلطان حفلا غنائياً في دولة الكويت في شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال مهرجان ليلة عمر، على مسرح أرينا، حيث يشارك في الحفل النجم تامر عاشور، ومن المقرر أن يقدم بهاء باقة من أروع أغانيه في تلك الحفل، بالإضافة إلى مفاجأة إلى الجمهور، وهى أغنية جديدة يقدمها لأول مرة هناك

كان قد أحيا الفنان بهاء سلطان، حفلًا غنائيًا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل «الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة وتعالى ادلعك»، وغيرهما.

وعن حفله بالعلمين قال بهاء سلطان، إن مدينة العلمين الجديدة جميلة جدا وتطورت بشكل كبير، معقبًا: "تهت فيها لأن أول مرة آجى هنا".

وأضاف خلال حوارها لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "الجمهور هو سبب نجاحي.. ويارب اللي موجودين في الحفل يكونوا انبسطوا.. وقبل الحفل بكون مجهز مع فرقتي"، وتابع: "بحضّر لأغنية جديدة هتنزل خلال الفترة المقبلة".