الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى يستعد لتصوير فيلم "الإسكندرانى"

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

دخل الفنان أحمد العوضي، في التحضيرات الأخيرة التي تسبق انطلاق تصوير أحداث فيلمه الجديد "الإسكندراني"، والذي تعاقد عليه منذ فترة قليلة.

أماكن تصوير "الإسكندراني"

وعلم "الدستور" من مصادرها، أن العوضي يُحضِّر سريعًا للعمل، ويقف على آخر تفاصيل الشخصية التي يقدمها والتي تحمل اسم "بكر"، على أن يدخل تصوير العمل منتصف الشهر الجاري لعرضه في موسم منتصف العام الدراسي.

ومن المرجح أن ينتهي مخرج العمل خالد يوسف، من أعمال التصوير منتصف نوفمبر المقبل، حيث سيتم التصوير في شتاء الإسكندرية عبر شوارعها، بالإضافة إلى تصوير باقي المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي.

أبطال العمل

ويشارك في بطولة العمل كل من: أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وتصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب.

وقدم أحمد العوضي، خلال السنوات الماضية، مجموعة من الأعمال الدرامية المتميزة منها: مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل "ضرب نار" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كذلك مسلسل "اللي مالوش كبير".

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لأول مرة.. أحمد العوضي وخالد يوسف يجتمعان في "الإسكندراني"

العوضي الإسكندراني الشخصية مسلسل محمود حافظ زينة

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