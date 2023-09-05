الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة.. أحمد العوضي وخالد يوسف يجتمعان في "الإسكندراني"

أحمد العوضي وخالد
أحمد العوضي وخالد يوسف

تعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم "الإسكندراني" من إخراج خالد يوسف.

ونشر العوضي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورته أثناء توقيع العقود وظهر معه المخرج خالد يوسف.

لحظة توقيع أحمد العوضي على العقود

وكتب العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بسم الله توكلنا علي الله تم التعاقد على فيلم الإسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف.. إن شاء الله فيلم يليق بكل إخواتي".

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" مع الصورة التي نشرها الفنان أحمد العوضي، وتجاوز الإعجاب بها لأكثر من 60 ألف لايك، بسبب التعاون الذي سيجمع بين فنانهم المفضل أحمد العوضي، والمخرج الكبير خالد يوس تحت اسم فيلم "الإسكندراني"، ليعود الفنان أحمد العوضي لشاشات السينما من خلال هذا العمل.

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أحمد العوضي وخالد يوسف خالد يوسف أحمد العوضي الإسكندراني فيلم الإسكندراني

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