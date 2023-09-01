الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خالد يوسف يواسى عمرو عبدالجليل فى عزاء شقيقه بعمر مكرم

جانب من العزاء
جانب من العزاء

قدم المخرج خالد يوسف واجب العزاء للفنان عمرو عبدالجليل في شقيقه المستشار هشام عبدالجليل.

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كما حرص الفنان مصطفى قمر ونجله تيام على تقديم واجب العزاء للفنان عمرو عبد الجليل الذي يقام داخل دار مناسبات مسجد عمر مكرم.

وتوافد عدد من الفنانين والمشاهير من الوسط الفني وكان أول الحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة النقابة.

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وأعلن عمرو عبدالجليل، الخميس، وفاة شقيقه المستشار هشام عبدالجليل، في تغريدة على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعى “إكس”: "البقاء لله في أخي العزيز هشام عبدالجليل، ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب، نسألك الدعاء، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

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وأقيمت ظهر اليوم صلاة الجنازة على شقيق عمرو عبدالجليل بمسجد المدينة المنورة في أبراج عثمان بحي المعادي، بحضور أسرة الراحل وأقاربه والأصدقاء، ووارى الجثمان الثرى بمدافن العائلة.

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الفنان عمرو عبدالجليل المستشار هشام عبدالجليل صلاة الجنازة واجب العزاء مسجد عمر مكرم

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