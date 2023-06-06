أحمد العوضى: عشت ببيت 60 مترا.. وهذه مزايا العمل مع ياسمين عبدالعزيز

كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل عن حياته الشخصية ونشأته في منطقة عين شمس، مؤكدًا أن والدته توفيت وهو في عمر 9 سنوات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن والده تفرغ لتربيته هو وشقيقه، ولذا يتمتع بخشونة لأنه لم يعيش مع والدته، مشيرًا إلى أنه عاش في منزل 60 مترًا، ولكن والده وفر له كل احتياجاته وفقًا لإمكانياته.

وتابع، أن والده منحه حرية الانضمام لمجال التمثيل، موضحًا أنه عند تقديم أي عمل فني فإنه ينزل إلى منطقة عين شمس حتى يلمس نجاح العمل لدى الجمهور.

العمل مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز

وعن العمل مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قال إنه يتوقف على المواضيع، وأنهما قررا بعد نجاح "اللي مالوش كبير"، أن يكررا التجربة، ولكن من الممكن أن يقدم كل منهما عمل العام المقبل، ليعودا ويلتقيا مرة ثانية.

وأشار إلى أن العمل مع ياسمين عبدالعزيز، سهل وصعب في نفس الوقت، فسهل أن تعمل من نجمة بحجم ياسمين، خاصة أنهما متفاهمين ويكون قلبهما على بعض، والصعوبة أنها زوجته والخلافات في التصوير تنتهي بإقناع الطرف الأخر بوجهة نظره.