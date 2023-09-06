"تعلمت منه الوضوح".. نجلاء فتحى تكشف أسرار فيلم "روعة الحب" مع رشدى أباظة

الفنانة نجلاء فتحي من الفنانات التي لهن بصمة كبيرة في السينما المصرية، من خلال أدوارهن المتميزة، في حياتها الكثير من التفاصيل والكواليس التي لا يعرفها أحد، فربما لا يعرف البعض أن نجلاء فتحي اسمها الحقيقي "فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي" وأن الفنان عبد الحليم حافظ هو من اختار اسمها الفني.



في لقاء صحفي لها، كشفت الفنانة نجلاء فتحي، عن علاقتها بالفنان الراحل رشدي أباظة الذي أضاف لها الكثير في شخصيتها، وقالت نجلاء:" إن رشدي أباظة كان يمثل لي قيمة كبيرة عندما كنت في المدرسة، فمنذ صغري كنت اعتبره نجمي المفضل.



نجمى المفضل

وتابعت:" وعندما تخرجت من المدرسة وعملت بالتمثيل شاركت مع رشدي أباظة في عدد من الأفلام أولها فيلم "روعة الحب" فلم أكن أصدق نفسي آنذاك، فكنت مبهورة به وأمام نجم عظيم، تلعثمت في الكلام عندما وقفت أمثل أمامه، ونسيت الكلام وضاع مني.



الجدعنة والشجاعة

وأشارت إلى أن رشدي أباظة علمني الجدعنة، والشجاعة، فهو كان إنسانًا واضحًا جدًا وابن بلد، فعندما كان يدخل الأستوديو كان يشع بهجة وفرح وسعادة، ويجعلنا نشعر كأننا أسرة واحدة.



عائلة واحدة في الأستوديو

ومن ضمن الأجواء التي كان يصنعها في لوكيشن التصوير عندما كانت الفنانة سامية جمال ترسل لنا الغذاء، كان رشدي يدعو العمال قبل المنتج والممثلين، وكنا نجلس على مائدة واحدة نأكل معا في جو جميل مليء بالود والمحبة وكأننا عائلة واحدة.

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