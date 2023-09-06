الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نسرين عكاشة: الإسكندرانى استكمال لرحلة بحث والدى فى الهوية المصرية

الإعلامية نسرين أسامة
الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة

رفضت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة التعليق على ما ردده البعض حول فيلم الإسكندراني، قائلة: إنها لا تعلق على مثل هذه الأمور والأكيد أن الوحيد الذي حصل على موافقة الأسرة وحقوق تنفيذ وإنتاج فيلم الإسكندراني، هو المخرج الكبير خالد يوسف. 

نسرين عكاشة تكشف تفاصيل فيلم الإسكندراني

وحول اختيار يوسف للفيلم قالت إنه كان قد قرأ عنه وهاتفها وطلب منها الحصول على حقوق العمل، ووافقت وهو ما تحقق بالفعل. 

وأضافت أنه يوجد سيناريو بالفعل كتبه والدها الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة، ولكن خالد يوسف سيضع رؤيته، وسيتم تحديث لزمن أحداث العمل لتواكب الزمن الجاري. 

وعن العمل قالت إنه سيكون استمرار لرحلة والدها في البحث في الهوية المصرية، كما اعتاد في أعماله ورحلة خالد أيضًا في نفس التوجه، وكان خالد يوسف قد عبر لها عن سعادته بالذهاب في رحلة درامية جديدة في عالم من صناعة أبيها.

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خالد يوسف: القدر استجاب لي في العمل على نص لأسامة أنور عكاشة

 

من هو خالد يوسف

ولد في قرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر سنة 1964 من أب يشغل منصب العمدة بجانب شغله لموقع أمين الاتحاد الاشتراكى بمركز كفر شكر (التنظيم السياسي الوحيد إبان حكم الرئيس جمال عبدالناصر)، وأتاح له الأب تربية ثقافية لها أبعاد اجتماعية وسياسية نظرًا لانحياز الأب لأفكار الاشتراكية العربية (الناصرية)، وكان لعلاقة والده بخالد محي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو أثرًا كبيرًا عليه إذ أخذ من اهتمامه.

حصل أسامة أنور عكاشة على ليسانس الآداب من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية بجامعة عين شمس عام 1962، عمل بعد تخرجه إخصائيًا اجتماعيًا في مؤسسة لرعاية الأحداث، ثم عمل مدرسًا في مدرسة بمحافظة أسيوط، وذلك بالفترة من عام 1963 إلى عام 1964، ثم انتقل للعمل بإدارة العلاقات العامة بديوان محافظة كفر الشيخ، وذلك بالفترة من عام 1964 إلى عام 1966، انتقل بعدها للعمل كإخصائي اجتماعي في رعاية الشباب بجامعة الأزهر، وذلك من عام 1966 إلى عام 1982 عندما قدم استقالته ليتفرغ للكتابة.

نسرين أسامة انور عكاشة نسرين أسامة الإسكندراني النفسية والاجتماعية

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