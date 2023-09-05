خالد يوسف: القدر استجاب لي في العمل على نص لأسامة أنور عكاشة

شارك المخرج خالد يوسف صورة تجمع بين أبطال عمل فيلم الإسكندراني الذي سيكون مأخوذًا عن رواية الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان أحمد العوضي.

وكتب المخرج خالد يوسف، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" قائلاً: "تربينا جميعًا علي دراما، #أسامة_انور_عكاشة وكم ندبت حظي انني لست من جيله لأصنع عملاً من كتابته.. ويبدو ان القدر قد استجاب لتمنياتي ووجدت احد سيناريوهاته التي لم ترَ النور بعد في مكتبته وقرأته ووجدته عملاً رفيع المستوي كعادته (سيناريو فيلم الاسكندراني) وقمت بشراء حقوقه لإنتاجه وسابدأ تصويره الأسبوع القادم باذن الله".

وأضاف:"الفيلم من انتاج شركة مصر العربية للانتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا استديوز وفريق العمل.

المنتج احمد عفيفي اشراف عام علي الانتاج عبدالله اكرم تصوير سامح سليم ديكور احمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف، وبطولة هؤلاء النجوم وغيرهم ممن لم نتعاقد معهم بعد".

لحظة توقيع أحمد العوضي على العقود

ولأول مرة يجتمع الفنان أحمد العوضي مع المخرج خالد يوسف، ليعود الثنائي إلى السينما من جديد بعد مرور سنوات على آخر عمل فني عرض للثنائي في دور العرض السينمائي.

وكتب العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك":"بسم الله توكلنا علي الله تم التعاقد على فيلم الإسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف.. إن شاء الله فيلم يليق بكل إخواتي".

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" مع الصورة التي نشرها أحمد العوضي، وتجاوز الإعجاب بها لأكثر من 60 ألف لايك، بسبب التعاون الذي سيجمع بين فنانهم المفضل أحمد العوضي، والمخرج الكبير خالد يوس تحت اسم "الإسكندراني" ليعود الفنان أحمد العوضي لشاشات السينما من خلال هذا العمل.