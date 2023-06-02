الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد استئناف تصوير مسلسل "الحشاشين"

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

انتهى صُنّاع مسلسل «الحشاشين» من اختيار طاقم العمل، وهم: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، شريف سلامة، ميرنا نورالدين، أحمد كشك، محمد علاء جامايكا، أمير المصري، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وعدد من الفنانين الشباب، والعمل سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

ويستأنف أبطال المسلسل التصوير في غضون أسابيع قليلة، إذ من المرجح بدء التصوير مطلع شهر يوليو، ليكون العمل جاهزاً للعرض الرمضاني.

وتدور قصة العمل حول شخصية مؤسس وزعيم طائفة الحشاشين، وتعني هذه في عدة لغات أوروبية «القتل على حين غرة» أو الغدر بالإنسان وطعنه من ظهره.

وينتظر النجم كريم عبدالعزيز عرض فيلمه الجديد "بيت الروبي" في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته: نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز وتارا عماد، وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

مسلسل الحشاشين تصوير مسلسل الحشاشين مواعيد تفاصيل إخراج بيتر ميمي السباق الرمضان الموسم الرمضاني المقبل النجم كريم عبد العزيز

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