الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روائع أسامة أنور عكاشة.. موعد تصوير "الإسكندرانى" لـ خالد يوسف والعوضى

العوضي وخالد يوسف
العوضي وخالد يوسف

تصدر الفنان أحمد العوضي محركات البحث الإلكتروني وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" بعد إعلانه عن تعاون جديد يربط بينه وبين المخرج خالد يوسف في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "الإسكندراني".

وعلم "الدستور" أن فيلم الإسكندراني الذي سيقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي مأخوذ عن رواية الراحل الكاتب أسامة أنور عكاشة، وبدأ يوسف في التحضيرات واختيار أماكن التصوير؛ ليكون الموعد المحدد للتصوير مطلع أكتوبر المقبل من 2023.

يعود أحمد العوضي للسينما من جديد بعد مرور 3 سنوات على آخر ظهور له وهو فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام والفنانة ياسمين رئيس، وستكون عودة خالد يوسف بعد فيلم "كارما" الذي عرض في 2018.

فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، حسين فهمي، خالد سرحان، محمد رضوان، محمود حافظ، ومحمود الليثي.

لحظة توقيع أحمد العوضي على العقود

وكتب أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بسم الله توكلنا علي الله تم التعاقد علي فيلم الإسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف.. إن شاء الله فيلم يليق بكل إخواتي".

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لأول مرة.. أحمد العوضي وخالد يوسف يجتمعان في "الإسكندراني"

أحمد العوضي وخالد يوسف

شارك أحمد العوضي في رمضان 2023 بمسلسل "ضرب نار"، ومسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، وسهير المرشدي، ومها نصار وهدى الإتربي وأحمد صادق، وعدد من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول جابر الذي جسده الفنان أحمد العوضي ويعيش في الصعيد، لكن يسافر إلى القاهرة وتحديدًا إلى منطقة شبرا سبب الثأر، وهناك يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي الإسكندراني فيلم الإسكندراني خالد يوسف

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