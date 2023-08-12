يوسف عابدين: «بهاء سلطان فنان مختلف وخجول»

قال الإعلامي يوسف عابدين، إن بهاء سلطان فنان مختلف وخجول، فإذا تابعت لغة جسده أثناء لقاءه مع الإعلامية هدير أبو ويد على هامش حفل مهرجان العلمين، ستلاحظ أن الخجل يظهر بشكل واضح عليه، رغم تمكنه على المسرح.

وأضاف “عابدين” خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "أحب أن أرى المطرب بهاء سلطان وأعتقد أن كل الجمهور يحب أن يراه".

وأشار إلى أن حفلة الفنانة كارول سماحة والفنان بهاء سلطان، التي كانت بالأمس في العلمين، من المقرر أن يتم عرضها يوم 19 أغسطس على قناة on، وذلك في إطار القرار الأخير الذي اتخذته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة الجماهير الموجودة في البيوت، للجمهور المتواجد في العلمين.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين يؤكد نجاحه يومًا بعد يوم، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأنشطة المختلفة التي يقدمها المهرجان والذي تستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري.