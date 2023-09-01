الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل حفلات اليوم بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

القلعة
القلعة

يستعد عشاق ومتابعي حفلات مهرجان فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، لمقابله عدد من النجوم المفضلين لديهم اليوم الجمعة، من خلال حفلين ينطلق أولهما في تمام الساعة الثامنة مساء.

أول حفلات القلعة اليوم لنسمة عبدالعزيز

فأول الحفلات اليوم ستكون للمطربة نسمة عبدالعزيز وفرقتها الموسيقية في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث ستقوم بغناء عدد وافر من الأغاني المميزة والجديدة لجمهورها. وتقدم نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلاً في فعاليات مهرجان القلعة يتضمن بانوراما من الألحان العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها: "شط إسكندرية، أكدب عليك، أنت عمري، الدنيا ريشة في هوا، اشكي لمين، بتونس بيك، ديسباسيتو، الحلوة دي، حارة السقايين، البخيل وأنا، سواح"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

عزيز مرقه يقدم حفلا في مهرجان القلعه

فيما ستكون الحفلة الثانية من المهرجان في تمام الساعة العاشرة مساءً بالقلعة، مع المطرب عزيز مرقة ومعه أعضاء فرقته الموسيقية حيث سيقدم عددًا من الأغاني المتنوعة والمميزة.
وسيقدم عزيز عددًا من أعماله المميزة، التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد، منها: "ما في منك"، "مجنوناني"، "مين قلك"، "بنت الناس"، "بحبك للسما"، "بنت قوية"، "ضلك أبكى"، "يا باي" وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعل معها الجمهور.
يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلًا متنوعًا منهم 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى وغيرهم.

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