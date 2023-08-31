مطرب الأوبرا لـ"الدستور": مهرجان القلعة له هيبة عظيمة وشعرت برهبة من الجمهور

أعرب الفنان أحمد حسن، مطرب في دار الأوبرا المصرية، عن سعادته البالغة بتواجده ضمن فرقة الأوبرا للغناء على مسرح المحكى ضمن فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ 31، متابعًا: "مهرجان له هيبة عظيمة".

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتابع مطرب فرقة الأوبرا في تصريحات خاصة لـ “الدستور” قائلًا: "دائما جمهور القلعة غير أي جمهور، فهو متنوع، وجمهور عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأتمنى كل مهرجان أكون موجود".



وأضاف: "كان عندي رهبة كبيرة بمجرد ما طلعت على المسرح بسبب الجمهور الذي تجاوز عدده الـ 5000 فرد، بس كنت مبسوط بانبساطهم وسعادتهم وأنهم حافظين الأغاني وبيرددوا معانا".



يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .