الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فرقة الأوبرا تشعل حماس جمهور القلعة بـ"اللي شبكنا يخلصنا"

مهرجان القعلة
مهرجان القعلة

أشعلت فرقة الأوبرا حماس جمهور مهرجان القلعة في يومه السادس بمهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31، بأغنية "اللي شبكنا يخلصنا"، والذي أقامته وزارة الآثار والسياحة في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء


وتفاعل الجمهور بالزغاريد والتصفيق الحاد، مع أغاني عبد الحليم حافظ، والتي أحبها جمهور القلعة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31، كما غني اغنية "قولوا الحقيقية"، معربين عن سعادتهم، ورفعت الحفلة شعار كامل العدد.

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مهرجان القلعة يرفع شعار كامل العدد فى حفل سيريلانكا والحجار

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي  ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

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