مهرجان القلعة يرفع شعار كامل العدد في حفل سيريلانكا والحجار

رفعت قلعة صلاح الدين الأيوبي، شعار كامل العدد قبل بدء حفل فرقة سيريلانكا والفنان الكبير علي الحجار، وتواجد الجمهور بكثافة كبيرة قبل بدء الحفل بدقائق معدودة ضمن حفلات مهرجان القلعة.

وينتظر الجمهور ظهور الفنان علي الحجار الذي سيظهر على مسرح المحكى بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء العربي في دورته الـ31، ويصاحب علي الحجار في الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وستبدأ فرقة الرقص السيريلانكية فقراتها، وستقدم عرضًا متنوعًا يتضمن أعمالًا غنائية وتابلوهات استعراضية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلي والتراث الإبداعي في البلاد.

كما سيقدم نجوم الأوبرا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي سهرة مع العندليب تتضمن نخبة من أغاني عبد الحليم حافظ التي قدمها على مدار مشواره الفني الحافل.



وسيقدم الفنان على الحجار، مجموعة من أروع أغانيه الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، بوابة الحلواني وغيرها.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء متواصلة على مدار 14 يوما، حيث بدأت فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفى شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

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