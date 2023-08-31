ليلة الشباب.. مصطفى شوقى وأحمد جمال يشعلان أجواء مهرجان القلعة

تتواصل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ٣١، الذى انطلق مساء ٢٥ أغسطس الماضى، ويستمر حتى ٧ سبتمبر الحالى، وتنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين، من خلال تقديم حفلات غنائية ناجحة ترضى جميع الأذواق والفئات العمرية، على مسرح القلعة الأثرى، وبتغطية إعلامية لشبكة تليفزيون الحياة، التى نقلت الفعاليات لملايين المشاهدين داخل وخارج مصر.

وتألق نجما الشباب أحمد جمال ومصطفى شوقى، مساء أمس، حيث أشعلا حماس الجمهور بأدائهما المبهر لمجموعة رائعة من أغانى الزمن الجميل.

وغنى كل منهما اللون المناسب له ولصوته، وجرى تخصيص الجزء الأول من الأمسية للفنان مصطفى شوقى، الذى يظهر للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القلعة، إذ صعد إلى مسرح المحكى فى تمام الساعة الثامنة، واستهل برنامجه الغنائى بأغنية «جاى لكم يا اللى وحشتونى» للفنان الكبير مدحت صالح، ثم أغنية «حارة السقايين» للكينج محمد منير، وأغنية «أما براوة» للراحلة نجاة الصغيرة، وأغنية «سلطان أهل الهوى» لملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية.

وتفاعل الجمهور مع المطرب مصطفى شوقى، وأهدى له أغنية «يا مصطفى يا مصطفى» للفنانة الراحلة داليدا، فور صعوده إلى خشبة المسرح، بينما رد النجم بتحية الجمهور والتعبير عن سعادته البالغة بالمشاركة فى المهرجان والالتقاء بهم.

وداعب الفنان الجمهور بسؤال عن عدد «السناجل» الموجودين فى الحفل، ثم أهدى لهم أغنية «ضارب عليوى»، وكان من بين الحضور الفنان ياسر الطوبجى، الذى عبر عن سعادته البالغة بالقدوم إلى الحفل لمساندة صديقه «شوقى».

وقال، لـ«الدستور»: «انبهرت بوجودى فى مهرجان عظيم مثل مهرجان القلعة للموسيقى، خاصة أنه مهرجان متاح لكل الفئات وجميع الطبقات»، كما حضر الحفل الكاتب محمد الغيطى، دعمًا لـ«شوقى».

وبعد انتهاء الحفل، وقف «شوقى» مع صديقيه «الطوبجى» و«الغيطى» لالتقاط الصور التذكارية، خاصة أنها المشاركة الأولى له فى المهرجان.

وأعرب النجم عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى المهرجان، واصفًا مشاركته بأنها خطوة كبيرة جدًا ومفصلية فى مشواره الفنى.

وقال، لـ«الدستور»: «مهرجان القلعة هو المهرجان الأهم بسبب قدرته على الاستمرارية طوال هذه السنوات الـ٣١، والجمهور متنوع، ورغم أنها المشاركة الأولى لى، إلا أننى سعيد جدًا بكونى جزءًا من حدث عظيم مثل هذا».

وفى تمام العاشرة صعد إلى خشبة المسرح الفنان أحمد جمال، وقدم باقة من أروع الأغانى القديمة التى يفضلها الجمهور، فى سابع مشاركة له بالمهرجان.

واستهل النجم برنامجه الغنائى بأغنية «مساء النور والهنا» للراحلة الفنانة الجزائرية وردة، وأغنيتى «جبار» و«كامل الأوصاف» للعندليب عبدالحليم حافظ، وتفاعل الجمهور بحماس شديد مع أغانى زمن الفن الأصيل.

وأعرب المطرب أحمد جمال عن سعادته الكبيرة بمشاركته للعام السابع على التوالى فى مهرجان القلعة. وقال، لـ«الدستور»: «حظى حلو جدًا لأنى أشارك فى المهرجان للسنة السابعة على التوالى لألتقى الجمهور الراقى الذى أتشرف بوجودى بينهم، وأنتظر الحدث كل عام بفارغ الصبر، وبهذه المناسبة أود أن أوجه التحية إلى دار الأوبرا المصرية ووزارتى الثقافة والسياحة والآثار والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».