الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر كمال يشعل مهرجان العلمين الجديدة بـ ضيعنا" وسط تفاعل الجمهور

عمر كمال
عمر كمال

واصل الفنان عمر كمال تقديمه أغنياته خلال حفله المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة في ثاني فقرات الحفل بعد النجم أبو الذي قدم فقرة مميزة.

حفل عمر كمال بالعلمين الجديدة

وقدم عمر أغنية ضيعنا التي حققت نجاحا كبيرا قبل أشهر مع المطرب عبد الباسط حمودة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خلال الدقائق الماضية، وسط رقص وغناء من الجمهور بشكل مستمر.

وتقول كلمات الأغنية:

شبعانين وعينينا مليانة

مش محتاجين من حد إعانة

واللي في جيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانة

ضيعنا ياما كثير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتى سوس

لا القرش علا في يوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس

إحنا ملوك النزاهة واسألوأ علينا

يقولوا لكم دولا بشوات المدينة

إحنا ملوك النزاهة واسألوأ علينا

يقولوا لكم دولا بشوات المدينة

أبطال الجمهورية في الكرم والفنظزية

ونزاهة الدنيا ديّ والشياكة فينا

ضيعنا، خدعنا

ضيعنا، خدعنا

بس إنت ليه، ليه دايما تبيعنا

ودعني، وسابني

ودعني، آه وسابني

أنا أعمل إيه يا قلبي في اللي خدعني

لو فاكر إنك أخر قطعة

وجوة قلبي سايب علامة

ده إنت فراقك أصلا متعة

أحب أقول لك بالسلامة

فلوس نطير، ناس نطير

الدنيا أصلا مش هتسعنا

غاويين نفرفش مش طالبة نأفش 

حفل عمر كمال بالعلمين الجديدة حفل عمر كمال عمر كمال العلمين الجديدة ضيعنا مهرجان العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

بنك القاهرة يحصد جائزة الصفوة Elite Quality Award من JP Morgan لعام 2023

وصلة رقص من جمهور “أبو” بالعلمين الجديدة على أنغام أغنية "محتار"

على الحجار يتصدر ترند "إكس" بالتزامن مع مهرجان القلعة الدولى للموسيقى

أثريون يطالبون بالتدخل لاستعادة الآثار المصرية من المتحف البريطانى بعد سرقته

وصلة رقص من الجمهور على أنغام أغنية "عم بطاطا" فى مهرجان القلعة

على الحجار يتألق فى غناء "يابوى ع الليل وآخره" خلال حفله بمهرجان القلعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال