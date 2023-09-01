عمر كمال يشعل مهرجان العلمين الجديدة بـ ضيعنا" وسط تفاعل الجمهور

واصل الفنان عمر كمال تقديمه أغنياته خلال حفله المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة في ثاني فقرات الحفل بعد النجم أبو الذي قدم فقرة مميزة.

حفل عمر كمال بالعلمين الجديدة

وقدم عمر أغنية ضيعنا التي حققت نجاحا كبيرا قبل أشهر مع المطرب عبد الباسط حمودة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خلال الدقائق الماضية، وسط رقص وغناء من الجمهور بشكل مستمر.

وتقول كلمات الأغنية:

شبعانين وعينينا مليانة

مش محتاجين من حد إعانة

واللي في جيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانة

ضيعنا ياما كثير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتى سوس

لا القرش علا في يوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس

إحنا ملوك النزاهة واسألوأ علينا

يقولوا لكم دولا بشوات المدينة

إحنا ملوك النزاهة واسألوأ علينا

يقولوا لكم دولا بشوات المدينة

أبطال الجمهورية في الكرم والفنظزية

ونزاهة الدنيا ديّ والشياكة فينا

ضيعنا، خدعنا

ضيعنا، خدعنا

بس إنت ليه، ليه دايما تبيعنا

ودعني، وسابني

ودعني، آه وسابني

أنا أعمل إيه يا قلبي في اللي خدعني

لو فاكر إنك أخر قطعة

وجوة قلبي سايب علامة

ده إنت فراقك أصلا متعة

أحب أقول لك بالسلامة

فلوس نطير، ناس نطير

الدنيا أصلا مش هتسعنا

غاويين نفرفش مش طالبة نأفش