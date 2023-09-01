صراع إيرادات "الويك إند".. "العميل صفر" ينتصر على "وش فى وش"

تنافس شديد يشهده أكثر من عمل سينمائي في المنافسة على شباك التذاكر في نهاية الأسبوع، حيث زاد التنافس بين خمسه أفلام على الصدارة، لينتصر في النهاية فيلم العميل صفر لأكرم حسني.

العميل صفر يتصدر شباك التذاكر

حقق فيلم العميل صفر لأكرم حسني إيرادات وصلت إلى 1,062,090 جنيهًا متصدرًا المشهد في ليله الخميس.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية وهو من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب وإخراج كريم العدل.

واحتل فيلم "وش في وش" المركز الثاني محققا 877,080 الف جنيه، وهو الفيلم الذي يتناول قصه زوجين يقرران الانفصال ليعيشا ليلة مليئة بالتفاصيل المثيرة مع أقاربهم وأصدقائهم والفيلم بطولة أمينة خليل وتايسون وبيومي فؤاد وأنوشكا.

أولاد حريم كريم فى المركز الثالث

وجاء ثالثًا فيلم أولاد حريم كريم، وحقق إيرادات وصلت إلى 587,236 ألف جنيه، فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وجاء رابعًا فيلم بيت الروبي، بتحقيقه 215,823 ألف جنيه، وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وخامسًا جاء فيلم مرعي البريمو بإيرادات وصلت إلى 104,395 الف جنيه، وهو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل.