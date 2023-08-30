"العميل صفر" يقترب من إيرادات 16 مليون جنيه خلال أسبوعين

يواصل فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني المنافسة على صدارة إيرادات افلام السينما لموسم صيف 2023.

واستطاع فيلم العميل صفر الاحتفاظ بالمركز الأول للإيرادات اليومي لشباك التذاكر متفوقا على كافة الأفلام المعروضة.

وحقق فيلم العميل صفر أمس إيرادات قدرت بـ811.701 ألف جنيه ليرتفع إجمالي إيراداته في أسبوعي عرض فقط إلى 15.815.166 مليون جنيه، ليقترب بذلك الفيلم من تحقيق المليون السادس عشر وهي إيرادات جيدة جدا بالنسبة لباقي الأفلام التي عرضت في نفس التوقيت.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم «العميل صفر» من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي وإخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

العميل صفر بطولة أكرم حسني وفكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.

تدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم، فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، خلال مفارقة بين شخصية فرد الأمن، و بين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة، و الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، و يمتلك مهارات متنوعة، على رأسها التخفي والتنكر.

أفلام تنافس فيلم العميل صفر

ينافس فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني حاليًا 9 أفلام أخرى، هي: فيلم «وش في وش بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، وفيلم خمس جولات لنور النبوي وآدم شرقاوي، وفيلم بيت الروبي لكريم عبدالعزيز، وفيلم مرعي البريمو لمحمد هنيدي، وفيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، وفيلم مستر إكس لأحمد فهمي، وفيلم تاج لتامر حسني، وفيلم البعبع لأمير كرارة، وفيلم البطة الصفرا لغادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة.