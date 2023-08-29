الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"العميل صفر" يواصل الصدارة.. ويُحقق 931 ألف جنيه إيرادات أمس الإثنين

أكرم حسني
أكرم حسني

يواصل فيلم العميل صفر نجاحه في دور العرض السينمائية، منذ طرحه الأربعاء قبل الماضي. 

وينافس العميل صفر على إيرادات شباك التذاكر بقوة، حيث نجح في فرض نفسه بين الأفلام المعروضة بدور السينما حاليًا. 

وتصدر فيلم العميل صفر قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض، وحقق إيرادات جيدة، محتفظًا بالمركز الأول، حيث جمع أمس الإثنين إيرادات قدرت بـ931.356 ألف جنيه. 

إيرادات فيلم العميل صفر 

ويعد فيلم العميل صفر البطولة المطلقة الأولى للنجم أكرم حسني. 

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبواليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل. 

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل "جيمس بوند"، لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر عدد من الأفلام إلى جانب فيلم "العميل صفر"، وهي فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوى، و"خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى وماجد المصري، و"مرعى االبريمو" بطولة محمد هنيدى وغادة عادل وسعيد حامد، و"ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم وإخراج ماندو العدل، و"البطة الصفرا" بطولة محمد عبدالرحمن وغادة عادل وإخراج عصام نصار. 

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"العميل صفر" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس

هذا ويستعد النجم أكرم حسني لبدء تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل المنتظر أن يتكون من 15 حلقة، وذلك في أول تجربة لأكرم حسني في تقديم الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي. 

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