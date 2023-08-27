منافسة بين "العميل صفر" و"وش في وش".. نجوم الشباك يشعلون الإقبال على دور العرض
حالة من الرواج تشهدها دور السينما في مصر حيث تتنافس مجموعة من الأفلام السينمائية على حصد إيرادات شباك التذاكر.
تنوع الأفلام المعروضة بالسينمات
وتنوعت الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي في مصر لترضي جميع الأذواق.
وحققت هذه الأفلام إيرادات جيدة حيث بلغت إيرادات الأفلام مجتمعة أمس 2.771.364 مليون جنيه في موسم استثنائي يتنافس خلاله أكثر من 10 أعمال سينمائية دفعة واحدة.
وفيما يلي نرصد خلال هذا التقرير قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض:
- "العميل صفر "حقق الفيلم أمس إيرادات قدرت 1.228.268 ألف جنيه والفيلم من بطولة أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وفيدرا ومن إخراج كريم العدل.
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- “وش في وش” جني الفيلم أمس إيرادات بلغت 888.991 ألف جنيه وهو من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وأسماء جلال أنوشكا وبيومي فؤاد ومن إخراج وليد الحلفاوي.
- “بيت الروبي” حقق العمل أمس السبت إيرادات وصلت 246.423 ألف جنيه وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد ومن إخراج بيتر ميمي.
- “ع الزيرو” اكتفى الفيلم بتحقيق إيرادات قدرت بـ 145.003 ألف جنيه وهو من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم والطفل منذر مهران ومن إخراج ماندو العدل.
- فيلم “مرعي البريمو” حصد إيرادات قدرت بـ 142.850 ألف جنيه والفيلم من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ومصطفى أبو سريع وعدد آخر من النجوم ومن إخراج سعيد حامد.
- وحقق فيلم مستر إكس أمس إيرادات بلغت 73.973 ألف جنيه وهو من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد و أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.
- فيلم البعبع جمع أمس ايرادات قدرت ب23.643 الف جنيه وهو من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومن إخراج حسين المنباوي.
- وحقق فيلم 5 جولات إيرادات قدرت بـ 14.181 ألف جنيه وهو تجربة شبابية من بطولة أدم الشرقاوي ونور النبوي وداليا شوقي وماجد المصري وعايدة الايوبي ومن إخراج مازن أشرف.
- واكتفي فيلم البطة الصفرا بجمع 4.275 الف جنيه وهو من بطولة محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل.
- بينما حقق فيلم تاج إيرادات قدرت بـ 3.756 ألف جنيه وهو من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وإخراج سارة وفيق.