منافسة بين "العميل صفر" و"وش في وش".. نجوم الشباك يشعلون الإقبال على دور العرض

حالة من الرواج تشهدها دور السينما في مصر حيث تتنافس مجموعة من الأفلام السينمائية على حصد إيرادات شباك التذاكر.

تنوع الأفلام المعروضة بالسينمات

وتنوعت الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي في مصر لترضي جميع الأذواق.

وحققت هذه الأفلام إيرادات جيدة حيث بلغت إيرادات الأفلام مجتمعة أمس 2.771.364 مليون جنيه في موسم استثنائي يتنافس خلاله أكثر من 10 أعمال سينمائية دفعة واحدة.

وفيما يلي نرصد خلال هذا التقرير قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض: