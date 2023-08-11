بعد 3 أسابيع من عرضه بالسعودية.. "مستر إكس" يحقق إيرادات 6 ملايين دولار

حقق فيلم "مستر إكس" إيرادات 6 ملايين دولار بعد مرور 3 أسابيع على عرضه في دور العرض بالمملكة العربية السعودية، حيث بدأ عرضه في 20 يوليو.

وطرح الفيلم في دور العرض المصرية في 28 يونيو الماضي، للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2023.

ويتميز الفيلم بأنه من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وهو من تأليف أماني التونسي وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية أحمد فهمي الذي يدير شركة تساعد الرجال على إنهاء زواجاتهم والحفاظ على حقوقهم.

ويتضمن الفيلم عددًا كبيرًا من المشاهير كعمرو يوسف وأكرم حسني وريم مصطفى ومى عمر ومصطفى خاطر ورانيا منصور وصبري فواز وفرح الزاهد وبيج رامي وعلاء مرسى وحجاج عبدالعظيم وأحمد فهيم، بالإضافة إلى نجوم الرياضة مجدي عبدالغني وجمال حمزة وإبراهيم فايق. كما يعد هذا الفيلم هو التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، حيث قدَّم الثنائي مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019، بالإضافة إلى مسرحية "جوازة معفرتة" التي عُرِضت في ديسمبر من العام الماضي.