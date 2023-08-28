"العميل صفر" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس

حقق فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية و ذلك منذ طرحه بدور السينما.

وتصدر فيلم العميل صفر أمس الأحد قائمة الإيرادات اليومية لشباك التذاكر، وحصد العمل 894931 جنيها، ليحتفظ الفيلم بالمركز الأول عن جدارة بفارق كبير عن كافة الأفلام المعروضة.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وفيدرا، وإسماعيل فرغلى، والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى، وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.

قصة الفيلم

ويخوض أكرم حسنى تجربة البطولة المطلقة لأول مرة فى السينما من خلال فيلم "العميل صفر" وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

ويعرض حاليًا فى دور العرض السينمائي في مصر إلى جانب فيلم "العميل صفر" أفلام "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوى، و"خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى وماجد المصرى، و"مرعى االبريمو" بطولة محمد هنيدى وغادة عادل وسعيد حامد، و"ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم وإخراج ماندو العدل، و"البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل وإخراج عصام نصار.

و "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور، كريم محمود عبد العزيز وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وباسم سمرة وإخراج حسين المنباوى.