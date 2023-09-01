عرض فيلم "مشبك شعر" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

يستأنف مركز الثقافة السينمائية المتواجد في ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما أنشطته الثقافية الأربعاء يعرض فيلم (مشبك شعر) بحضور المخرجة عطية خيري، وتقام الفعاليات بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة د عز الرجال فاروق.

أول فيلم رسوم متحركة طويل ومنفذ بتقنية الـ 3D

والفيلم يعتبر هو الأول في مجال الرسوم المتحركة الطويلة، والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد، تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز اختفاء الأمير حور، شقيق الملك "سنفرو"، من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".

"مشبك شعر" من تأليف وحوار وأغاني دكتور طارق مندور، وموسيقى ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، ومونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري.

لطفي لبيب وسامي العدل يشاركان في الفيلم.

لطفي لبيب وسامي العدل يشاركون في الفيلم

يقوم بأداء أصوات الشخصيات مجموعة من النجوم: لطفي لبيب، سامي العدل، ريهام عبدالغفور، أحمد صلاح السعدني وعهدي صادق.

ويأتي ذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية للأطفال.

ومركز الثقافة السينمائية أنشطته موجهة للفئات العمرية المختلفة، حيث يحرص المركز دائمًا على تنوّع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتى تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.

يذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة/ أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، 36 شارع شريف، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر في تمام السابعة مساءً.