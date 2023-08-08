الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

احتفالية خاصة للأطفال بمناسبة ذكرى 23 يوليو بـ"الثقافة السينمائية" (صور)

الندوة
الندوة

أقام مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، احتفالية خاصة للأطفال بمناسبة ذكرى 23 يوليو، بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة برئاسة د.عز الرجال فاروق. 

شهد اللقاء مشاركة كبيرة من الأطفال كما تضمن الإحتفال العديد من الفعاليات التي شملت إقامة ورشة رسم ( علم مصر) وعرض فيلم (٤ايام مجيدة) للمخرج صلاح التهامي بالأضافة إلي ندوة حول كتاب (وصف مصر) لجمال حمدان وشرح لأهم إنجازات الثورة وهو بناء السد العالي وتحدثت خلالها الدكتورة سوسن رضوان وعقب الندوة قام الأطفال بجولة حرة بمكتبة مركز الثقافة السينمائية العريقة، إضافة إلى تكريم عدد من الموهوبين المشاركين بانشطة المركز علي مدار العام.

أشرف على الفعاليات الكاتبة آمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف.

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إدارة الموهوبين والتعلم الذكى ٢٣ يوليو المجيدة الثقافة السينمائية الفعاليات والأنشطة الكاتبة أمل عبد المجيد الموهوبين والتعلم الذكى الموهوبين المشاركين بمركز الثقافة السينمائية بمحافظة القاهرة

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